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Суд заочно арестовал бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленную в розыск экс-сотрудницу Первого канала, журналистку Марину Овсянникову по уголовному делу о фейках о ВС РФ, сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - приводит сообщение РИА Новости.

Как ранее заявлял ее адвокат Дмитрий Захватов, Овсянникова уехала из России и сейчас находится «под защитой одной из европейских стран».

Овсянниковой предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.

В августе суд отправил бывшую сотрудницу канала под домашний арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она уехала за границу и нарушила тем самым меру пресечения. Из базы МВД РФ стало известно, что Овсянникова объявлена в розыск.

Позднее следствие обратилось с ходатайством об ужесточении Овсянниковой меры пресечения до заключения под стражу, однако суд 5 октября ограничился домашним арестом.

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В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы «Время», появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.