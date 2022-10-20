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В России и мире

Суд заочно арестовал бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову

21.10.2022 10:37|Псков

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленную в розыск экс-сотрудницу Первого канала, журналистку Марину Овсянникову по уголовному делу о фейках о ВС РФ, сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - приводит сообщение РИА Новости

Как ранее заявлял ее адвокат Дмитрий Захватов, Овсянникова уехала из России и сейчас находится «под защитой одной из европейских стран».

Овсянниковой предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.

В августе суд отправил бывшую сотрудницу канала под домашний арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она уехала за границу и нарушила тем самым меру пресечения. Из базы МВД РФ стало известно, что Овсянникова объявлена в розыск.

Позднее следствие обратилось с ходатайством об ужесточении Овсянниковой меры пресечения до заключения под стражу, однако суд 5 октября ограничился домашним арестом.

В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы «Время», появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.

Теги: #суд #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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