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Новорождённого ребёнка нашли на автобусной остановке в Воронеже

Новорождённого ребёнка нашли на остановке общественного транспорта в поселке Малышево Советского района города Воронежа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Утром 21 октября на автобусной остановке местные жители обнаружили оставленного без присмотра новорождённого мальчика, завёрнутого в пелёнки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью. Ребёнка незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, в настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Следователи СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводят комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление причастных к данному происшествию.