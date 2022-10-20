Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в РФ

Военный комендант комендатуры в Улан-Удэ возбудил уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков.
Обвиняемый — житель Якутии, призванный по мобилизации и самовольно оставивший войсковую часть в Бурятии до одного месяца, куда он был доставлен из военного комиссариата.
Обвиняемый сбежал из части через дыру в заборе.
Часть 3.1 статьи 337 УК РФ была введена 24 сентября 2022 в пакете военных поправок в Уголовный кодекс. По этой части предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.