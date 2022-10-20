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Всемирный день аудиовизуального наследия отмечают 27 октября

Всемирный день аудиовизуального наследия отмечают 27 октября.

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днём аудиовизуального наследия — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности, уточняет calend.ru.

В резолюции подчеркивается, что для сохранения аудиовизуального наследия требуются особые усилия, поскольку носители информации весьма уязвимы и недолговечны.

Каждый год этот день посвящён определённой теме в рамках данной проблемы, а среди мероприятий, посвященных этой международной дате, — круглые столы, конференции и публичные лекции о важности сохранения аудиовизуальных документов; местные программы, подготовленные совместными усилиями национальных киноархивов, аудиовизуальных обществ, телевидения или радио и правительства; показ кинофильмов и т. д.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в XX веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Другими словами, аудиовизуальные документы стали дополнением к традиционным письменным носителям.

Аудиовизуальные архивы рассказывают истории жизни людей и культур со всего мира. Они представляют бесценное наследие, которое служит свидетельством коллективной памяти и ценным источником знаний. Они отражают культурное, социальное и лингвистическое разнообразие сообществ.

Аудиовизуальное наследие по своему характеру уязвимо. В связи с этим ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения этих недолговечных материалов и обмена ими. Созданный в 1997 году международный реестр «Память мира» насчитывает в настоящее время более 300 наименований документального наследия, включая аудиовизуальные, которые имеют всемирное значение.

Аудиовизуальная история России хранится в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает более 3 миллионов единиц хранения.

В рамках же таких инициатив, как Всемирный день аудиовизуального наследия и Программа всемирной памяти, постоянно ведётся кропотливая профессиональная деятельность специалистов по сохранению наследия, что даёт толчок к рациональному использованию целого ряда технических, политических, социальных, финансовых и других факторов, которые угрожают сохранению культурного наследия. С этой целью Архив ЮНЕСКО инициировал проект «Оцифровывание нашей общей истории ЮНЕСКО».

Всемирный день аудиовизуального наследия отражает закреплённый в Уставе ЮНЕСКО мандат способствовать «свободному распространению идей словесным или изобразительным путем» как отображению общего наследия и памяти. Тем самым Всемирный день аудиовизуального наследия подчеркивает роль наследия в защите мира в сознании людей.