Общество

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России. Об этом сообщают Telegram-каналы федеральных СМИ.

Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. 82 тысячи мобилизованных уже отправлены на фронт. 218 тысяч проходят подготовку на полигонах. Было призвано более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня

Владимир Путин отметил, что на начальном этапе мобилизации были проблемы с довольствием, сейчас все эти проблемы решены. Он сказал, что нужно модернизировать всю систему работы военкоматов и отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных.