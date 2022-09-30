Общество

Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией

Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией, чтобы не усугублять ситуацию, было решено перенести старт призыва на 1 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, такое решение позволит развести потоки мобилизованных и срочников, сообщает РИА Новости.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — сказал он.

Указ об осеннем призыве подписал накануне Владимир Путин. Как следует из документа, с 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

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С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — как подчеркивал Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.