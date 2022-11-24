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В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»*

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала «Дождь»*.

«В связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку Национальный совет по СМИ сегодня утром принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь"»*, - приводит РИА Новости слова Аболиньша в Twitter.

Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря, когда «Дождь»* должен прекратить вещание на территории Латвии.

* СМИ, выполняющее функции иноагента