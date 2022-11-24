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Директор ФСБ заявил о росте числа террористических проявлений в приграничных регионах

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, это связано в том числе с деятельностью украинских спецслужб. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Во вторник в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, пишет РИА Новости.

«Открывая заседание, Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности», - говорится в сообщении.