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Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова и Лепса

16.12.2022 22:33|ПсковКомментариев: 0

В новый санкционный список Евросоюза включены кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков.

Как передает «Московский комсомолец», ЕС в пятницу ввел в действие девятый по счету пакет санкций против РФ. Новый пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

В новом санкционном списке - чиновники, парламентарии, судьи, представители силовых структур, а также медиаперсоны. Фигурантам персональных санкций ЕС замораживают в Европе активы, физическим лицам, включенным в список,  запрещены поездки в страны Евросоюза.

Источник: Псковская Лента Новостей
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