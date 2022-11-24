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Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова и Лепса

В новый санкционный список Евросоюза включены кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков.

Как передает «Московский комсомолец», ЕС в пятницу ввел в действие девятый по счету пакет санкций против РФ. Новый пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

В новом санкционном списке - чиновники, парламентарии, судьи, представители силовых структур, а также медиаперсоны. Фигурантам персональных санкций ЕС замораживают в Европе активы, физическим лицам, включенным в список, запрещены поездки в страны Евросоюза.