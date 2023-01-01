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«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов

«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов, она не включает платежную информацию покупателей, компания проводит проверку и уведомила Роскомнадзор.

«31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов "Спортмастера". В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников», - сообщил представитель «Спортмастера». Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 года, пишет ТАСС.

Компания проводит расследование и выясняет причины инцидента. По предварительным данным, утечка произошла через одного из подрядчиков компании, который имел доступ к указанной информации. В рамках работ по обеспечению безопасности уже существенно ограничены доступы, кроме необходимых для обеспечения работоспособности сервисов компании. Уведомление об инциденте направлено в Роскомнадзор. Результаты внутреннего расследования позволят устранить уязвимости в защите данных для избежания повторения подобных ситуаций, подчеркнули в компании.