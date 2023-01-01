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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов «Спортмастера»

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина «Спортмастер», однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что при необходимости ведомство проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон «О персональных данных», согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.