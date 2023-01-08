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NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.

В последние дни американские истребители перехватили три высотные цели неизвестного происхождения и назначения над Аляской, Канадой и озером Гурон. В ходе спецбрифинга для журналистов у ван Херка спросили, готовы ли военные полностью исключить версию внеземного происхождения сбитых в небе над США летательных аппаратов. Этим вопросом, как отметила одна из присутствовавших на мероприятии журналисток, активно интересуется американская общественность, пишет РИА Новости.

«Спасибо за ваш вопрос. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», - сказал высокопоставленный военный.

Впоследствии он добавил: «Мы продолжаем проводить оценку каждой угрозы или потенциальной угрозы, которая приближается к Северной Америке, и предпринимаем попытки идентифицировать их». По словам главы командования, американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах.

«Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако, очевидно, что они держались в воздухе», - подчеркнул ван Херк.

Телеканал CNN ранее цитировал поднимавшихся на перехват летчиков, которые говорили, что не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели.