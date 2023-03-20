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СК сообщил о смерти шести постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге

Следственный Комитет сообщил о смерти шести постояльцев психоневрологического интерната в Санкт-Петербурге с 2022 года, все они совершеннолетние.

Заведено дело о причинении смерти по неосторожности - из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу за больными, сообщает РИА Новости.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после обращения «о возможных нарушениях законодательства» в психоневрологическом интернате.

Ранее российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер опубликовала обращение к властям с просьбой «наказать виновных в смерти детей». По ее данным, за последнее время в ПНИ №10 умерли семеро подопечных.