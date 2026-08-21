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Численность медведей в России выросла в 2,3 раза с 1990 года

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В России численность бурых медведей с 1990 года увеличилась в 2,3 раза, сообщили в Минприроды.

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«По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность бурого медведя в России по состоянию на 2026 год составляет 307,9 тысяч особей», — отметили в ведомстве.

В Минприроды указали, что больше всего бурых медведей обитает в Сибири и на Дальнем Востоке. Участившиеся выходы хищников к людям связаны не только с ростом их численности, но и с формированием у животных устойчивой связи между присутствием человека и доступностью пищи, пишут «Известия».

«Категорически недопустимы подкармливание медведей, оставление остатков еды. Хищников привлекают стихийные свалки в местах концентрации отдыхающих, несвоевременный вывоз отходов, и в целом открытый доступ к остаткам пищи на территориях туристических баз и дачных поселков», — подчеркнули в ведомстве.

 

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