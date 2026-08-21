Брат актрисы из «Ворониных» обошёлся налогоплательщикам США в 25 тысяч долларов

Брат актрисы из «Ворониных», обвиняемый в убийстве и расчленении гей-пары* в США, обошелся американским налогоплательщикам в 25 тысяч долларов — власти наняли для его защиты в суде топовых адвокатов, сообщает Baza.

Фотографии: Baza / Max

Судебный процесс по делу Леонида Волкова, брата актрисы Екатерины Волковой, тянется уже больше двух лет. Следствие уверено, что россиянин жестоко расправился с двумя соотечественниками из Петербурга и расчленил их — с 28-летним фотографом Павлом Векшиным и его 37-летним другом Кириллом Щукиным.

По одной из версий, причиной убийства стал жилищный конфликт. Главной же причиной затягивания дела стали профессиональные действия адвокатов Леонида Волкова — Дебры ДеВитт и Эриха Брайанта. Первая входит в рейтинг Super Lawyers и считается одной из лучших в штате Массачусетс, а второй адвокат ранее побеждал в громких уголовных процессах.

По данным Baza, их работа по защите Леонида Волкова уже обошлась бюджету штата Массачусетс более чем в 25 тысяч долларов. Дело в том, что американские власти признали россиянина неимущим, а потому предоставили ему «бесплатных» адвокатов. В итоге Дебра ДеВитт и Эрих Брайант мастерски затягивают дело, заказывают экспертизы и заваливают суд ходатайствами. И все это несмотря на множество представленных обвинителем улик. Например, на то, что Леонид Волков пользовался банковскими картами жертв уже после их убийства. Ими он оплатил чистящие средства, перчатки и пластиковые контейнеры, в которых позднее нашли останки убитых.

В случае признания Леонида Волкова виновным ему грозит огромный тюремный срок до конца его дней, без права на условно-досрочное освобождение. Сестра обвиняемого, актриса Екатерина Волкова, до сих пор считает, что ее родственник не мог совершить такое жуткое преступление.

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