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Блогершу Блиновскую поместили под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до 26 июня блогершу Елену Блиновскую, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со сслкой на пресс-службу суда.

Елене Блиновской запрещено пользоваться средствами связи и интернетом.

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"На допросе у следователя она полностью признала вину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном", - говорится в сообщении.

Напомним, Елена Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.

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Как сообщалось ранее, Блиновская проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания, до задержания она запускала очередной марафон под названием «Новое измерение», участие в котором стоит 10,8 тысячи до миллиона рублей.