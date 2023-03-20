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Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение по статье о неуплате налогов

Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение по статье о неуплате налогов.

Видео: Следственный комитет РФ

Главное следственное управление СК России по городу Москве расследует уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 198, пункта«б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, фигурантка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.