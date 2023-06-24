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Михаил Ковальчук назначен президентом Политехнического музея

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея. Приказ об этом подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили в музее.

«Политехнический музей и НИЦ “Курчатовский институт” связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных учёных и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимым. Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего», — отметил Михаил Ковальчук.

Напомним, президент «Курчатовского института» неоднократно бывал в Пскове, участвовал в традиционных Кикоинских чтениях, выступал в качестве соорганизатора эногастрономической ярмарки «Виноград».