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Ученые назвали дату гибели растений на Земле

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Астробиолог Якоб Хакк-Мисра и планетарный климатолог Эрик Вольф из Института Blue Marble Space в Сиэтле опубликовали в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres финальный расчет максимального срока жизни растений на Земле. По их выводам, последние наземные растения исчезнут примерно через 1,87 миллиарда лет — заметно позже, чем показывали предыдущие оценки.

Главная угроза для биосферы — не прямой перегрев от стареющего Солнца, а разрушение углеродного цикла. С возрастом светило становится ярче: к критическому моменту его яркость вырастет примерно на 20% относительно нынешней. Из-за этого температура на планете постепенно поднимается, и горные породы начинают поглощать CO₂ быстрее, чем вулканы успевают его возвращать в атмосферу. Концентрация углекислого газа падает ниже минимума, необходимого для фотосинтеза, и наземные растения гибнут. Сегодня они составляют около 80% всей биомассы Земли.

Ученые определили тепловой порог для наземной растительности: средняя температура по планете около 65 градусов Цельсия — это уже несовместимо с ее выживанием. Дольше продержатся водоросли, способные использовать растворенные в воде бикарбонаты вместо атмосферного CO₂. По расчетам Хакк-Мисры и Вольфа, их гибель совпадет с моментом, когда Земля начнет терять воду, — то есть произойдет примерно тогда же, около 1,87 миллиарда лет.

В ходе работы исследователи смоделировали два сценария климатической эволюции планеты на горизонте двух миллиардов лет с разными параметрами CO₂ и температурных изменений. Авторы подчеркивают: расчеты не учитывают биологическую эволюцию растений и технологические возможности человечества. Если растения адаптируются к среде с крайне низким содержанием CO₂ или люди прибегнут к геоинженерным методам — например, постепенно скорректируют орбиту Земли, отодвинув ее дальше от Солнца, — жизнь на планете может просуществовать значительно дольше, пишет Hi-Tech Mail.

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