 
В России и мире

Ученые предложили шокирующее решение по спасению Земли

0

Численность населения Земли необходимо уменьшить до четырех миллиардов человек, чтобы спасти ресурсы планеты, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов.

«Это может звучать как зловещий план коварного злодея, но ученые теперь утверждают, что для спасения планеты нам необходимо сократить население Земли вдвое», — говорится в публикации.

Отмечается, что за последние сто лет количество людей выросло до 8,3 миллиарда, а к концу нынешнего века может достичь отметки в 11,4 миллиарда человек при текущих тенденциях, что приведет к катастрофическим последствиям.

В статье говорится, что за последние пятьдесят лет выбросы углекислого газа увеличились в два раза, биоразнообразие мира сократилось более чем наполовину, потребление энергии утроилось, а добыча полезных ископаемых и применение пестицидов увеличились более чем в четыре раза.

«Если бы численность мирового населения удалось сократить в течение следующих двухсот лет, это помогло бы уменьшить нагрузку человечества на окружающую среду и обеспечить достаточное количество ресурсов для всех», — сообщается в материале.

При этом исследователи настаивают на том, что данной цели можно достичь без принуждения или применения силы, а предоставление женщинам права выбирать, сколько детей они хотят иметь, приведет к снижению рождаемости до уровня, близкого к уровню воспроизводства населения или ниже него, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026