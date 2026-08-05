Ученые предложили шокирующее решение по спасению Земли

Численность населения Земли необходимо уменьшить до четырех миллиардов человек, чтобы спасти ресурсы планеты, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов.

«Это может звучать как зловещий план коварного злодея, но ученые теперь утверждают, что для спасения планеты нам необходимо сократить население Земли вдвое», — говорится в публикации.

Отмечается, что за последние сто лет количество людей выросло до 8,3 миллиарда, а к концу нынешнего века может достичь отметки в 11,4 миллиарда человек при текущих тенденциях, что приведет к катастрофическим последствиям.

В статье говорится, что за последние пятьдесят лет выбросы углекислого газа увеличились в два раза, биоразнообразие мира сократилось более чем наполовину, потребление энергии утроилось, а добыча полезных ископаемых и применение пестицидов увеличились более чем в четыре раза.

«Если бы численность мирового населения удалось сократить в течение следующих двухсот лет, это помогло бы уменьшить нагрузку человечества на окружающую среду и обеспечить достаточное количество ресурсов для всех», — сообщается в материале.

При этом исследователи настаивают на том, что данной цели можно достичь без принуждения или применения силы, а предоставление женщинам права выбирать, сколько детей они хотят иметь, приведет к снижению рождаемости до уровня, близкого к уровню воспроизводства населения или ниже него, пишет РИА Новости.