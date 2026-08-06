В России за 2026 год произошло 145 тысяч пожаров по вине людей

Почти треть техногенных пожаров в России с начала 2026 года пришлась на жилые здания, сообщили в МЧС. Основными причинами возгораний эксперты называют неосторожное обращение с огнем, курение в нетрезвом виде и нарушение правил безопасности. В этом году в России произошло более 145 тысяч техногенных пожаров — тех, что вызваны деятельностью человека. Более 46 тысяч из них пришлись на жилые помещения. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года пожарные ликвидировали около 170 тысяч таких возгораний.

«Это на 10% меньше, чем годом ранее», — отметили в ведомстве. Основными причинами остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.

При этом, несмотря на снижение общего количества пожаров, доля происшествий в жилых домах практически не изменилась. По подсчетам на основе данных МЧС, она составляет около 30% как в первой половине 2026-го, так и за аналогичный период прошлого года.

По данным оперативных сводок МЧС, во втором квартале этого года в России каждый день ликвидировали по 700–800 пожаров, возникших по вине человека. В отдельные дни количество возгораний было заметно выше: 4 мая зафиксировали 1951 техногенный пожар, а 23 апреля — 1423.

Снижения числа пожаров в жилых домах пока не отмечается, считает исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин:

«Самые распространенные причины — перегрузка электросети и короткое замыкание, а также неосторожное обращение с огнем.Часто это курение в нетрезвом состоянии в постели. Люди засыпают с непотушенной сигаретой, огонь быстро перекидывается на одежду, постельное белье и мебель. В измененном состоянии человек слишком поздно это замечает, не может вовремя отреагировать».

По словам эксперта, в частном секторе пожары часто возникают в домах и банях из-за нарушения технологий строительства. Кроме того, на рынке сейчас очень много фальсифицированных электрических проводов, качество которых не соответствует ГОСТу. Такая проводка не способна выдержать предназначенную для нее нагрузку, отметил Александр Старостин.

«Это бомба замедленного действия. Еще одна проблема в том, что очаг возгорания обычно обнаруживают слишком поздно, когда пожар переходит в открытую фазу и получает большое распространение. Последствия могут быть крайне опасными», — подчеркнул Александр Старостин.

С начала 2026 года в Рязанской области 18 человек погибли при пожарах, вызванных курением, сообщили в региональном МЧС. Это почти половина от общего количества смертей по региону — 47%. Всего в Рязанской области зарегистрировано 92 пожара из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Материальный ущерб, по данным ведомства, превысил 24 млн рублей.

В начале августа 2026-го пожар вспыхнул в петербургской квартире, где жили пенсионерка и четверо внуков. Двое младших детей — пяти и шести лет — погибли. Их бабушка умерла в больнице. За несколько недель до этого женщина и двое детей стали жертвами пожара в селе Большие Ключищи Ульяновской области.

В Ижевске семерых жителей многоэтажного дома спасли благодаря проходящим мимо прохожим, которые заметили дым.

«Мужчины вскрыли дверь и обнаружили у входа 59-летнюю хозяйку, лежащую на полу. Они вынесли ее на улицу, привели в чувство. Пенсионерка получила отравление продуктами горения, ее госпитализировали», — сообщил дознаватель МЧС России Иван Анисимов.

В селе Элита Омской области пожар унес жизни бабушки и ее пятилетнего внука. Когда спасатели прибыли на место, пламя уже охватило веранду первой квартиры и кровлю здания. Только за первый месяц лета при пожарах в регионе погибли семь человек. Всего в 2026 году жертвами огня стали 63 человека, из них шестеро детей, сообщил в ходе брифинга замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону Дмитрий Скворцов.

Задумываться о том, как защитить свое жилье от возгорания, которое может начаться в соседней квартире, в подъезде или на крыше здания, следует еще на этапе ремонта или строительства, сказал «Известиям» начальник отдела развития продукта и управления качеством компании Rockwool Григорий Громаков.

«Ключевую роль играют материалы, которые используются для изоляции и отделки помещения: стен, пола и потолков. Чем ниже их пожарная опасность, тем выше шанс в случае ЧП отделаться легким испугом», — отметил эксперт.

Чтобы снизить риски, следует выбирать негорючую тепло- и звукоизоляцию — материал должен легко выдерживать высокие температуры, замедлять распространение огня и не быть токсичным, советует эксперт.

«Важно, чтобы он не выделял ядовитые вещества при нагревании — это крайне опасно. Токсичность дыма, образующегося при горении полимеров, настолько высока, что непоправимые последствия могут наступить всего за пару глубоких вдохов. Поэтому натуральные материалы предпочтительнее», — подчеркнул Григорий Громаков.

В доме необходимо держать исправный огнетушитель и уметь им пользоваться, сказал член общественного движения «Пожарам НЕТ!» Алексей Воронин: «В критической ситуации это может стать решающим аргументом. Вместе с огнетушителем нелишним будет приобрести и автономные дымовые извещатели для каждой комнаты. При задымлении датчик начинает громко сигналить, а некоторые модели также оперативно отправляют уведомление на смартфон».

Дворовые проезды не должны перекрываться, так как пожарной технике необходим доступ к дому, отметил эксперт. То же правило действует и для путей эвакуации: коридоры, лестничные клетки и пространство между квартирами должны оставаться свободными.

«Если же аварийные выходы перекрыты или захламлены, а разъяснительные беседы с соседями не помогают, можно обратиться в МЧС. Нарушителю выпишут штраф. Кроме того, полезно знать, где находится вводный автомат (главный защитный выключатель питания, который отключает электричество при перегрузке или коротком замыкании — ред.), уметь отключать электричество», — рассказал Алексей Воронин «Известиям».

Необходимо также следить, чтобы двери на лестничные клетки не блокировались, добавил эксперт. Если пожар начался вне контура вашего жилья, важно исключить появление сквозняков, чтобы не затягивать внутрь дым и пламя. Затем нужно плотно закрыть окна и двери, места примыкания по возможности проложить влажной тканью и загерметизировать вентиляционные отверстия.

«Ваша жизнь и здоровье в приоритете, поэтому эвакуироваться стоит, не дожидаясь спасателей», — подчеркнул Алексей Воронин.

В МЧС отметили, что максимальную опасность при пожарах представляют высокие температуры, задымленность, обрушение конструкций зданий, а также критическая концентрация угарного газа и других продуктов горения.