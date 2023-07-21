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В России и мире

Бакалавриат и специалитет отменяют в ряде российских вузов

15.08.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Эксперимент по переходу на новые уровни высшего образования запустят в шести пилотных вузах России с 1 сентября. Это базовое образование, которое заменит действующие бакалавриат и специалитет, специализированное образование — вместо нынешней магистратуры, а также обновленные аспирантура, ординатура и ассистентура, где будут готовить научные кадры.

Запустить эксперимент по реформе «вышки» ранее поручил президент. Для этого отобрали шесть вузов:

  1. Московский авиационный институт,
  2. Московский педагогический государственный университет,
  3. Университет науки и технологий МИСИС,
  4. Балтийский федеральный университет,
  5. Петербургский горный университет,
  6. Томский госуниверситет.

Уже с этого года учить по-новому там будут более чем по 100 специальностям и направлениям подготовки. Это, например, «Фундаментальная и прикладная химия», «Науки о Земле», «Мехатроника и работотехника», «Нефтегазовое дело», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Бизнес-информатика», педагогические специальности, журналистика и так далее, пишет «Парламентская газета»

«Необходимость трансформации системы высшего образования связана с разработкой уникальной отечественной системы, в основе которой лежат интересы национальной экономики. Ведь в условиях современных вызовов одной из ключевых задач является подготовка кадров высшей школы, необходимых для прорывного развития страны», — пояснила такой выбор специальностей и направлений подготовки заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

С коллегой согласен и зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов. «Таким образом университеты должны стать полноправными участниками научно-технологического развития страны», — сказал депутат.

Как следует из постановления кабмина, получить базовое высшее образование, как за счет бюджета, так и на платной основе, смогут «лица, имеющие документ о среднем общем образовании или о среднем профессиональном образовании и о квалификации или документ о высшем образовании и о квалификации».

К освоению программ специализированного высшего образования допустят «лиц, имеющих высшее образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «бакалавр», «специалист», «дипломированный специалист».

На освоение базы отведут четыре-шесть лет, в зависимости от специальности. Например, на воспитателя будут учить четыре года, на учителя физики — пять лет, на педагога по истории — шесть.

Для более глубокого погружения в предмет — специализированное образование. На его получение потребуется еще один-три года. Так, за год из обычного педагога сделают педагога-эксперта, а за два — педагога-исследователя.

Обучение в аспирантуре займет три-четыре года. В частности, чтобы претендовать на ученую степень в области гидрогеологии, статистики, безопасности труда или русского языка, нужно будет отучиться три года.

В ходе пилотного проекта шесть вузов, которые и принимают участие в эксперименте, разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры. Кроме того, они же определят точные сроки учебы, говорится в постановлении кабмина.

«По итогам реализации пилотного проекта в 2023/24 учебном году его участники вправе внести изменения в образовательные стандарты, а также в соответствующие им программы», — следует из документа.

Постановление правительства также вводит критерии «эффективности процесса обучения при реализации пилотного проекта». Среди них:

  • качество приема в высшие учебные заведения — средний балл вступительных испытаний;
  • доля обучающихся, имеющих базовое высшее образование;
  • доля победителей и призеров студенческих олимпиад и конкурсов в числе обучающихся по программам специализированного высшего образования;
  • доля обучающихся, прошедших практику на профильных предприятиях работодателей.

Отдельно будет учитываться «вовлеченность работодателей в образовательный процесс». Это в том числе практическая подготовка, участие в промежуточной или итоговой аттестации обучающихся и так далее.

Еще один критерий — «уровень удовлетворенности обучающихся». Отмечается, что его будут оценивать путем социологических исследований.

По итогам пилотного проекта реформы высшего образования сформируют новую национальную систему, которая будет применяться уже во всех институтах и университетах страны и полностью заменит Болонскую систему.

По оценке министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, пилотный проект, по опыту нынешней приемной кампании в шести вузах, «проходит удачно». А это значит, что совсем скоро бакалавриат и специалитет останутся в прошлом не только в шести вузах, участвующих в «пилоте», но и для всей страны.

Теги: #студенчество #вуз #обучение #магистратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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