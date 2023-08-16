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Аферист представился Джоном Бон Джови и выманил у россиянки крупную сумму

Аферист представился американской рок-звездой Джоном Бон Джови и выманил у жительницы Зеленограда 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мошенник три месяца общался с женщиной в социальных сетях с фейкового аккаунта звезды. Он предложил москвичке купить VIP-карту за 150 тысяч рублей, которая якобы позволит ей проходить на любые концерты. Россиянка перевела деньги на российский счет «звезды».

Позднее злоумышленник сообщил женщине, что у его дочери возникли проблемы, пока он находился в турне в Австралии. Лжемузыкант сказал москвичке, что его карты не работают, и попросил прислать 276 тысяч рублей. Пострадавшая выполнила его просьбу.

Позднее мошенник рассказал москвичке, что попытался вернуть ей деньги, но операция была заблокирована. Кроме того, у «Джона Бон Джови» якобы начались проблемы с американской налоговой службой. С женщиной связался мужчина, представившийся директором ФБР. Она прислала еще 480 тысяч рублей на карту афериста, чтобы у него не было проблем.

После этого пострадавшей написал якобы американский прокурор, попросивший 690 тысяч рублей за отзыв дела Джона Бон Джови, передает moslenta.ru.