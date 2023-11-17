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В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией

Силы обороны Финляндии оказывают поддержку пограничникам на работающих пунктах пресечения границы с Россией после закрытия четырех других, сообщил в воскресенье капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен.

Ни один из четырех пунктов в Финляндии не работает круглосуточно, один из них по графику не работает в выходные дни, два начали работу в 8.00 (9.00 мск), один - Райа-Йоосеппи – Лотта - открылся в 10.00 (11.00 мск). Три пункта закроются по графику воскресного дня в 14.00 (15.00 мск), единственным работающим до 18.00 (19.00 мск) в выходные остаётся пункт Вартиус-Люття, пишет РИА Новости.

«На пограничном пункте Вартиус начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне. Вооруженные силы оказывают помощь пограничникам. В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта», - сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на слова Киннунена.

Как сообщили пограничники Финляндии, ночь с субботы на воскресенье на границе прошла спокойно.

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Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу.

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Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. И только два из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.