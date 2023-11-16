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Финский политолог в Пскове осудил закрытие КПП на границе с Россией

Финляндия решила закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией, что является нарушением международного права, заявил политолог из Финляндии Йохан Бекман, на пресс-конференции международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который открылся в Пскове 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«"На том стоим" – очень интересный, успешный музыкальный, политический, медийный проект. На него приехали музыканты из разных стран мира, они выступят в области, здесь обсудят вопросы сохранения культуры. Главная проблема, к сожалению, на сегодняшний день в моей стране – в Финляндии, которая намеренно зарывает границу с Россией», - сказал Йохан Бекман.

По его мнению, такие действия Финляндии нарушают международное право, поскольку нельзя закрывать границу для беженцев. Кроме того, политолог отметил, что у многих граждан Финляндии родственники живут в России, и наоборот, и закрытие границы осложняет многим людям встречи с семьей.

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Напомним, с 18 по 22 ноября в Псковской области проходит международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Участниками события стали представители 14 стран мира. В концертах примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью. Одной из площадок проведения фестиваля стал Псковский музей-заповедник.