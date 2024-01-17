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Казахстан рассмотрит просьбу России увеличить поставки куриных яиц

Минсельхоз Казахстана рассмотрит просьбу России об увеличении поставок куриных яиц. Такое поручение дал вице-премьер республики Серик Жумангарин, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Россия попросила Казахстан нарастить поставки куриных яиц в приграничные районы страны. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил этот вопрос с казахстанским коллегой. Из Казахстана в Россию, Киргизию и Афганистан за 11 месяцев 2023 года экспортировали около 186,6 млн штук куриных яиц.

Россия из-за резкого роста цен на продукт отменила на первое полугодие 2024 года пошлину на их ввоз. Ожидается, что эта мера поможет импортировать 1,2 млрд штук яиц и стабилизировать ситуацию с ценами на них, пишет RuNews24.

Росстат ранее сообщал, что в прошлом году яйца в стране выросли в цене в 1,6 раза, в декабре – на 18,2%. Минсельхоз зафиксировал, что в оптовой закупке цена на продукт снизилась, ожидается, что продукт подешевеет в рознице.

В Казахстане с конца 2023 года тоже росли цены на куриные яйца. Президент союза птицеводов республики Руслан Шарипов объяснил это отменой субсидий для отрасли и удорожанием импорта товаров.