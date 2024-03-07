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Шестилетняя россиянка умерла в стоматологии

Петербургское издание 78.ru сообщает о гибели маленькой девочки в стоматологической клинике в Кудрово. По информации сайта, шестилетний ребенок попал на прием по причине того, что малышке требовалась справка о здоровье полости рта для проведения операции по замене кардиостимулятора.

Сообщается, что после того, как пациентке вырвали зуб, у нее началась рвота, затем «девочка посинела и потеряла сознание». Прибывшие на место врачи скорой пытались реанимировать ребенка, но безуспешно.

По словам источников, аллергии у девочки никогда не было, при этом сообщается, что за время стоматологической процедуры длительностью полтора часа ей трижды вкалывали лидокаин, передает «МК».

78.ru пишет, что данную клинику ранее привлекали к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.