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О чем могут предупреждать жировые бляшки на веках, рассказал врач

Небольшие желтоватые бугорки на веках, просвечивающие сквозь кожу, называются ксантелазмами. При появлении этих образований следует обратиться к врачу, предупредил терапевт Георгий Сапего. По его словам, ксантелазмы могут быть признаком нарушения липидного обмена.

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«Ксантелазмы на веках, как и ксантомы на сухожилиях (ксантома – очаговое отложение триглицеридов и холестерина в коже, ксантелазма является ее локальной формой, – ред.), – могут быть одним из признаков семейной предрасположенности к очень высокому уровню холестерина. Это хороший повод показаться врачу. Если в крови много холестерина, то он может откладываться под кожей вокруг сухожилий, костных выступов, нервов или на веках», – пояснил терапевт.

То есть ксантелазмы могут свидетельствовать о риске развития смертельно опасных заболеваний, пишет радио Sputnik о ссылкой на Георгия Сапего.

«Высокий уровень холестерина в крови приводит к быстрому развитию атеросклероза. От этого может постепенно или внезапно нарушиться кровоснабжение разных органов и частей тела. В сердце может случиться инфаркт, в головном мозге может произойти инсульт. В зависимости от расположения пострадавшей артерии может, например, омертветь часть кишечника или обе ноги. Любое из этих состояний может быстро привести к смерти. А при наследственной предрасположенности к высокому холестерину инфаркт или инсульт может произойти очень рано», – добавил Георгий Сапего.

Впрочем, жировые бляшки на веках, сухожилиях, суставах или ладонях далеко не всегда говорят о повышенном уровне холестерина, добавил врач.

«Ксантомы могут появиться без всякой связи с холестерином и по непонятной причине. Обычно они никак не беспокоят и остаются только косметическим дефектом. С ними ничего не делают, но если причина была в высоком уровне холестерина, то под действием лекарств, снижающих уровень холестерина, ксантомы уменьшаются. Домашних способов борьбы с ксантомами не существует», – заключил Георгий Сапего.