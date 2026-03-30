Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Члены Центризбиркома России тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на следующие пять лет.
Первое заседание ЦИК России в новом составе проходит в понедельник, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбирают руководство комиссии — председателя, заместителя председателя и секретаря.
Все 15 членов Центральной избирательной комиссии России проголосовали за Памфилову единогласно, пишет РИА Новости.
Памфилова занимает пост председателя Центральной избирательной комиссии с 2016 года. В новый состав ЦИК 2026-2031 годов она назначена указом президента.