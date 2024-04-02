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Автоэксперт рассказал, как часто надо мыть машину весной

Весной автомобили становятся грязными очень быстро, и некоторые владельцы считают, что мыть их бессмысленно. Причины, по которым не стоит забывать про посещение автомойки, перечислил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Речь идет не только об эстетических соображениях, но и о потенциальном вреде грязи для автомобиля, уверен он.

«Совершенно очевидно, что машину мыть надо. Может быть, не каждый день, но раз в несколько дней. Особенно после зимы, когда на ней образуется опасный налет. Он состоит из разных агрессивных веществ, которыми обрабатывали городские дороги от льда и снега. Конечно, все это надо смывать, и не только с кузова, но и со дна машины, чтобы реагенты не "проели" автомобиль», – предупредил Ян Хайцеэр.

Кроме того, по оценке автоэксперта, слой грязи на автомобиле может помешать обзору и повлиять на безопасность вождения.

«Стекла должны быть чистыми, потому что это важно с точки зрения безопасности дорожного движения. Речь идет не только о лобовом стекле, но и о боковом, и о заднем. Чем лучше обзор, тем безопаснее. И хотя нарушением это не является, но стекла надо держать чистыми, как и номера автомобиля. А за грязные номера автовладельцу грозит штраф в размере пятисот рублей», – напомнил Ян Хайцеэр.

Грязный автомобиль привлекает внимание инспекторов ГИБДД, и они будут чаще останавливать такое транспортное средство для проверки документов водителя, пишет радио Sputnik со ссылкой на эксперта.

«Опытный сотрудник видит, насколько грязь свежая, трехдневная она или месячная. И когда уже корка лежит на машине, это нередко привлекает внимание сотрудников ГИБДД. Потому что грязные автомобили часто бывают технически неисправными, то есть видно, что владелец не следит за машиной, относится к ней с пренебрежением. И это повод остановить автомобиль и проверить не только документы водителя, но и техническое состояние транспортного средства. Как правило, это приносит результат», – отметил Ян Хайцеэр.