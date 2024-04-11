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В парламенте Эстонии не обсуждают вопрос депортации граждан России

На повестке дня парламента Эстонии не стоит тема депортации россиян, как в Латвии, сообщил депутат парламента страны Андрей Коробейник.

«В Эстонии идут активные дебаты о том, чтобы лишить права голоса на местных выборах граждан России и Белоруссии, имеющих вид на жительство. Сейчас они могут на них голосовать, но часть партий, особенно Isamaa («Отечество»), активно выступают за то, чтобы у них этого права не было. В Эстонии это достаточно актуальная тема. Про высылки людей, как в Латвии, речь вообще сейчас не идет», — сказал депутат от оппозиционной Центристской партии Андрей Коробейник.

Он при этом отметил, что выступает против депортации и лишения права голоса, пишут «Известия».

«Такие шаги могут просто оттолкнуть значительную часть жителей от эстонского государства. Это в целом проблема для безопасности страны», — подчеркнул он.

Ранее сейм Латвии одобрил поправки в иммиграционный закон, предусматривающие расширение количества россиян, которым будет предписано сдать экзамен на знание латышского языка ради продления своего вида на жительство. Инициатива обновления законодательства принадлежит правительству Латвии.