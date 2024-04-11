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Более 100 млн рублей и золотые монеты нашли при обысках у арестованного начальника управления кадров Минобороны

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2021–2023 годах, когда Кузнецов возглавлял Восьмое управление Генштаба, он получил взятку от предпринимателей «за совершение определенных действий в их пользу».

При обысках у генерала нашли деньги в общей сумме более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, пишет РИА Новости.