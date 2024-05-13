Общество

Задержан начальник кадрового главка Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», - приводит сообщение ТАСС.

По его словам, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме был проведен обыск. Иные подробности уголовного дела не сообщаются.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Как сказано на сайте оборонного ведомства, Кузнецов назначен на должность начальника Главного управления кадров МО РФ в мае 2023 года.

Напомним, в конце апреля по обвинению во взяточничестве задержали замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего в ведомстве работу военно-строительного комплекса. Его арестовали до 23 июня. Следствие полагает, что Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.