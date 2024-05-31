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Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете

Вопрос надежности и одновременной уникальности паролей на ресурсах в интернете и в то же время их запоминаемости можно решить очень просто - к наименованию ресурса добавлять известное только самому пользователю слово из детства, рассказал в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«При создании пароля можно использовать название самого ресурса и какое-то одному пользователю известное слово - обычно есть какая-то фраза, которую, например, помнишь со школы. Его надо как-то видоизменить, потому что нельзя использовать один и тот же пароль несколько раз – изменить букву "А" на знак "собачка", поставить запятые в конце, номер года, цифру "1" изменить на букву "I" маленькую и так далее. И такой пароль подобрать практически невозможно», - рассказал Голованов.

Он также напомнил, что очень важно помнить, что «пароли должны быть уникальны для каждого ресурса».

Помимо вышеприведенного примера, специалист напомнил и о других вариантах создания надежных паролей.

«Есть менеджеры паролей, что в браузере, что в стороннем приложении, которые генерируют их и запоминают за пользователя. Самое главное условие при выборе такого приложения - нужно, чтобы оно само было защищено вторым фактором – в приложении аутентификаторе, токеном и т.д», - уточнил эксперт.

«Часто люди хранят пароли в менеджере паролей, но если они потеряют пароль от него, то все уникально сгенерированные пароли мгновенно "утекут". В таких случаях злоумышленникам даже ничего делать не надо, потому что сам менеджер паролей был скомпрометирован, а значит и скомпрометирована ключевая информация для доступа к хранилищу паролей», - предупредил Голованов.

«И важно - пароли мы никогда никому не говорим, никуда не записываем. Запомнили слово, запомнили название ресурсов, запомнили вот эти правила замены. И никогда про это никому не рассказываем, в мессенджере не пишем, в почте не храним, в заметках на телефоне тоже», - заключил специалист.

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