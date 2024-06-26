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Аналитики подсчитали затраты на выпускной наряд в текущем году

28.06.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Наряд на выпускной обходится для девушки в этом году в среднем в 11 тысяч рублей, а для юноши — в 10 тысяч рублей, подсчитали эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

Продажи вечерних платьев в июне этого года выросли на 7% относительно прошлого года, мужских костюмов — на 5%, сообщили в «Чек Индексе». Средний чек в этих категориях подрос на 10-12%.

На покупку платья и туфель для выпускницы в июне этого года тратили в среднем 11 тысяч рублей, подсчитали в «Чек Индексе». Еще в 1,5 тысячи рублей в среднем обходятся услуги салона красоты, пишут «Известия».

«Заметно подрос спрос на услуги ателье, салонов красоты, а также на атрибутику для торжеств, такую как цветы, шары, как результат более праздничного подхода к выпускным мероприятиям, в отличие от сдержанного тона прошлых двух лет», — отметили эксперты.
Мамы выпускниц готовы потратить на праздничный образ 20 тысяч рублей, а папы — 30 тысяч рублей, подсчитали в «Авито». На подготовку к выпускному вечеру в целом родители потратят в среднем 33 тысяч рублей.

Выпускные в большинстве российских школ пройдут 28-29 июня. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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