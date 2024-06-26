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Благотворительные фонды России рассказали об акциях ко Дню знаний

Организаторы всероссийской акции «Дети вместо цветов», традиционно проходящей 1 сентября, намерены собрать более 74 млн рублей (такой рекорд был поставлен в прошлом году). Об этом «Известиям» рассказали организаторы фонда помощи хосписам «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком».

В этом году акция пройдет в 10-й раз. Ее инициаторы предлагают школьникам дарить учителю на День знаний по одному букету от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать на благотворительность. Средства будут использованы для помощи тяжело больным детям, пишут «Известия».

«В этом году нашей помощи ждут более 1120 семей с неизлечимо больными детьми и молодыми взрослыми по всей России», — рассказала «Известиям» директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.

В прошлом году в акции участвовали школы из 1300 населенных пунктов. Сейчас на сайте акции зарегистрировались уже участники из 673 населенных пунктов. Аналогичные акции ко Дню знаний проводят и другие благотворительные организации, в том числе БФ «Дорога жизни» и БФ «Перспективы», а также БФ «Настенька».