354 украинских БПЛА уничтожили в небе над Россией этой ночью, сообщили в Минобороны.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении.

В Псковской области после уничтожения БПЛА разрушений и пострадавших на земле нет. В течение дня возможны ограничения в работе сотовой сети и интернета. Телефоны экстренных служб 112 и 8 (8112) 725200.