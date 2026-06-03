Россиянин попытался обмануть сотрудников ПВЗ и вынести ноутбук под кофтой

В Дзержинском районе Калужской области полицейские раскрыли кражу ноутбука стоимостью более 40 тысяч рублей из пункта выдачи заказов.

По данным полиции, к преступлению оказался причастен ранее судимый 41-летний местный житель. Мужчина получил заказанный ноутбук, а затем, воспользовавшись тем, что сотрудница ПВЗ отвлеклась, спрятал устройство под одежду. После этого он передал на возврат уже пустую коробку и ушёл. Однако его действия попали на камеру видеонаблюдения, пишет Kaluga-poisk.ru.

Полицейские нашли подозреваемого и возбудили уголовное дело о краже. Мужчину на время расследования оставили под подпиской о невыезде, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.