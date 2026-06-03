Семь человек погибли в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в городе Енакиево Донецкой народной республики, сообщил глава региона Денис Пушилин в Мах.

«Очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии совершили ранним утром украинские фашисты», - сказал Денис Пушилин.

В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу «Москва - Симферополь», по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», - добавил глава.