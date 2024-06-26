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Шалаш Ленина горел в Ленобласти

Шалаш Владимира Ленина в одноименном музее в Санкт-Петербурге пострадал при пожаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Фото здесь и далее: Telegram-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

«21 ноября в 10:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, город Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина. На территории музея Шалаш В. И. Ленина происходило тление шалаша», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали десять человек и две единицы техники. Пожар ликвидировали в 10:51.

Музей с реконструкцией шалаша устроен на берегу озера Разлив, где Владимир Ленин скрывался под видом финского крестьянина до 8 августа 1917 года, после чего перебрался в Финляндию.