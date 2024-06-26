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Суд Москвы признал Минздрав виновным в подложной регистрации антибиотика

Арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрел дело о попытке зарегистрировать и продавать в России индийский антибиотик, действующее вещество которого произвела и запатентовала другая компания из Индии. При этом фирма-правообладатель не давала разрешения на использование своего средства, но компания «Джодас Экспоим» предоставила в Минздрав поддельное письмо-согласие.

«Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал Минздрав виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок по подложным документам», — пишет издание, журналисты которого ознакомились с документами суда.

Специалисты Минздрава должны были проверить все документы. При этом у министерства нет компетенций для определения подлинности предоставленных бумаг, отмечают эксперты.

В решении суда отмечено, что ведомством не были предприняты действия по приостановлению и отмене государственной регистрации лекарственного препарата «Биапенем», несмотря на то, что «Джодас Экспоим» предоставил недостоверные документы и сведения об активной фармацевтической субстанции и ее производителе, пишут «Известия».

В феврале 2024 года индийская компания «Копран Ризерч лабораториз лимитед», которая производит фармацевтические ингредиенты и готовые лекарственные формы, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Минздрава России. Она заявила о нарушении патентных прав на использование своей субстанции для препарата «Биапенем». В своем иске компания потребовала отменить регистрацию лекарства в России.