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Путин: РФ готова вести переговоры с любым легитимным представителем Украины

Россия готова вести переговоры с любым представителем Украины, если он будет легитимным, в том числе с Владимиром Зеленским, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если не с главой режима, то с кем (вести переговоры - ред.), если он сам нелегитимный? Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит там легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», - сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.

По его словам, «сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать». «Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят», - пояснил президент.

«Просто подписывать (документы об урегулировании ситуации - ред.) мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится», - приводит слова Путина «Интерфакс».

«Это чисто формальный юридический вопрос, внутри (Украины - ред.) могут организовать как хотят. Но подписывать, если мы дойдём когда-то до подписания документа, мы можем только с легитимными представителями легитимных органов власти», - заключил Путин.