Общество

Владимир Путин дал точные оценки основным событиям - Николай Козловский

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции, которые в этом году прошли в совмещенном формате, не просто ответил на заданные вопросы, но и подвёл главные итоги уходящего года, дав точные оценки основным событиям. Такое мнение выразил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Одним из важнейших результатов 2024 года для нашей страны стали показатели экономического развития. «Владимир Владимирович отметил, что в целом с экономикой у нас в России ситуация обстоит нормально и устойчиво. Российская экономика развивается, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия со стороны Запада. Рост ВПП к концу года может превысить 3,9 %. Развиваются все основные отрасли экономики, и город Великие Луки вносит свой вклад в это динамичное развитие», - отметил Николай Козловский.

Только за десять месяцев 2024 года общий объём произведённых и отгруженных товаров, а также выполненных услуг собственными силами великолукских предприятий вырос на 23,9 % к аналогичному периоду прошлого, 2023 года. В том числе по обрабатывающему сектору объём вырос на 20,2 % к десяти месяцам 2023 года. Оборот по крупным и средним предприятиям за рассматриваемый период, десять месяцев, вырос на 23,5 % по отношению к десяти месяцам прошлого года.

«Кроме того, Владимир Владимирович подчеркнул, что сегодня в стране растёт заработная плата россиян, и это также отмечается и в нашем городе. Средняя номинальная начисленная заработная плата в октябре 2024 года выросла по сравнению с октябрем 2023 года на 29, 5 %», - подчеркнул глава города.

Николай Козловский заметил, что ситуацию в стране Владимир Путин оценил как стабильную и надёжную, что является важным фундаментом для дальнейшего развития нашей страны и города Великие Луки.

«Большое внимание наш Президент уделил поддержке военнослужащих, которые выполняют задачи специальной военной операции. Владимир Владимирович отметил, что сегодня наши защитники воюют героически и государство выполняет и будет выполнять установленные меры поддержки для самих бойцов и их семей. В Великих Луках ведется системная и целевая работа с военнослужащими и их семьями, создан и активно работает специальный штаб», - высказался Николай Козловский.

Также в ходе прямой линии внимание было уделено демографии. Глава государства отметил, что постоянный рост материнского капитала и семейная ипотека в России будут сохранены. «Считаю, это крайне важно и для нашего с вами города. В Великих Луках, благодаря созданным в городе благоприятным условиям для жизни, становится все больше молодежи и молодых семей», - выразил свое мнение глава Великих Лук.

«Мы и в дальнейшем будем целенаправленно двигаться курсом, который задал Владимир Владимирович Путин, и вместе работать во имя укрепления нашего Отечества, развития Города воинской славы Великие Луки», - заключил Николай Козловский.