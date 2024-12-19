Общество

Алексей Кузьмин: На прямой линии с президентом был конструктивный диалог

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным стала площадкой для конструктивного диалога между властью и обществом. Такое мнение глава Великолукского района Алексей Кузьмин высказал в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

Алексей Кузьмин отметил, что на прямой линии Владимир Путин затронул множество актуальных тем. Он уделил внимание не только повседневным вопросам, но и важным социальным проблемам, таким как поддержка участников специальной военной операции (СВО).

В конце прямой линии президент обратился к гражданам с пожеланиями: «В преддверии Нового года, это семейный праздник, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы вы больше уделяли внимания своим близким»

Кузьмин завершил свой пост напутствием.

«Хорошее пожелание. Не ждите подходящего момента, обнимите своих родных прямо сейчас, если есть такая возможность», - заключил Алексей Кузьмин.