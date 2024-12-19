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Галина Неваленная: Из прямой линии с президентом можно отметить внимание к первичному звену здравоохранения

Заботливое и внимательное отношение к первичному звену здравоохранения во время прямой линии президента РФ Владимира Путина отметила председатель регионального отделения Союза пенсионеров России, депутат Псковской городской Думы, экс-главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Впечатлениями от прямой линии она поделилась в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Из прямой линии с президентом хочу отметить заботливое и внимательное отношение к первичному звену здравоохранения. На самом деле, первичное звено — это одна из самых важных структур в здравоохранении, и в этом послание президента перекликается с обращением нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, у которого, в его обращении, указано про особое внимание к здравоохранению, к первичному звену, и проговорены те меры, которые необходимы для того, чтобы улучшить кадровую ситуацию и обеспечить необходимое качество медицинской помощи. Первичное звено остается в приоритете», - сказала Галина Неваленная.

Отдельно она прокомментировала послание главы государства с позиции председателя регионального отделения Союза пенсионеров РФ, которое возглавила в октябре текущего года.

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«С позиции руководителя регионального Союза пенсионеров хочу сказать, что ранее президент говорил о том, что демографическая ситуация и вообще все, что касается демографической ситуации, это очень важная составляющая. Мы должны все вместе решать вопросы по повышению рождаемости, а также по заботливому отношению к нашему старшему поколению. Видна установка, которая отражается в национальных проектах - это активное долголетие. В связке с нашим регионом и с работой нашего Союза пенсионеров. Как раз вчера, 19 декабря, у нас состоялся спортивный праздник на стадионе "Машиностроитель", где состязались шесть команд из наших местных отделений. Две из города Пскова и четыре из других районов области: Псковского Дедовичского, Палкинского и Печорского. Это как раз проявление нашей активной заботы о пенсионерах и стремление быть в активном долголетии, быть активными и заботиться о своем здоровье и здоровом образе жизни», - добавила Галина Неваленная.

Напомним, прямая линия президента России Владимира Путина состоялась 19 декабря. Общение главы государства с россиянами продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов.