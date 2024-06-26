В России и мире

2025 год станет годом перезагрузки международных отношений, заявил депутат

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что 2025 год станет годом перезагрузки международных отношений.

«Не сомневаюсь, что 2025 год станет годом перезагрузки, распада одних не оправдавших себя противоборствующих блоков и создания новых», - сказал Михаил Шеремет.

По его мнению, процесс объединения вокруг России других государств в виде политического и экономического блока, способного противостоять гегемонии Запада, усилится, пишет РИА Новости.

«У Запада в текущем году появится забот полон рот, и их волновать проблемы скатывающейся на обочину истории какой-то Украины вместе с захватившими в ней власть предателями нацистского толка совершенно не будут», - считает депутат.