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Известную российскую певицу обокрали на несколько миллионов рублей

Известную российскую певицу Юлию Паршуту ограбили на миллионы рублей. Помимо наличности, из квартиры знаменитости вынесли часы и украшения, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на материалы следствия.

По сведениям журналистов, улов воров составил больше 3 миллионов рублей: вскрыв сейф, грабители обнаружили у звезды 10 тысяч долларов и порядка 2 миллионов рублей наличными. Также в закромах у Паршуты «домушники» нашли трое часов и ювелирные украшения.

Как сообщает «Лента.ру», возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают. Следователи допрашивают всех, кто имел доступ к жилью артистки, в том числе и домработницу.

По информации Telegram-канала «112», воры проникли в квартиру Юлии Паршуты в новогодние праздники, когда хозяйки не было дома. Преступникам удалось открыть дверь с помощью подбора ключей — замок поврежден не был.