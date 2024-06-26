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В России и мире

В Северной Корее запретили есть хот-доги и разводиться

08.01.2025 18:49|ПсковКомментариев: 1

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил северокорейцам есть хот-доги и разводиться. Об этом сообщают иностранные и российские СМИ.

По их данным, Ким Чен Ын назвал хот-доги слишком западным блюдом и приравнял его подачу к акту госизмены. Наказанием за приготовление блюда станет отправка в трудовой лагерь.

«Этот шаг является частью постоянных усилий по подавлению того, что может стать примером упаднической капиталистической культуры, проникающей в страну», — пишет Daily Mail.

Как передает «Газета.Ру», Ким Чен Ын также запретил разводиться. За расторжение брака оба супруга должны будут отсидеть до шести месяцев. Издание отмечает, что женщинам потенциально могут грозить более длительные сроки заключения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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