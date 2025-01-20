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Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов рэпера Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич). Это следует из опубликованного 24 января на сайте ведомства релиза.

Кроме того, в список иноагентов попал проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

«24 января 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.И. Барбашин, О.Я. Ившина, М.Е. Климов, В.В. Лешкевич, А.В. Продайвода, А.Э. Федоровых, а также проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал», — указано в публикации.

Согласно данным Минюста, рэпер Влади распространял материалы, связанные с иноагентами. Кроме того, он транслировал ложные сведения о политике государственных органов и выступал против специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что на данный момент музыкант проживает за пределами России.

Что касается проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», он сотрудничает с организацией, которая находится в реестре иноагентов. Помимо этого, он распространял недостоверные данные о решениях и политике российских властей, пишут «Известия».