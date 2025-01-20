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В России и мире

Наблюдатели из РФ не выявили нарушений на выборах в Белоруссии

26.01.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Члены Центризбиркома РФ и представители региональных избирательных комиссий, работающие наблюдателями за процессом голосования на выборах президента Белоруссии, не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом заявил член ЦИК РФ Антон Лопатин, который работает в Белоруссии в качестве наблюдателя.

«Члены ЦИК РФ и наши коллеги, которые работают в других наблюдательных миссиях, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента Белоруссии, не выявили», - сообщил Лопатин.

Он отметил, что на выборах главы Республики Беларусь работает большое количество миссий и организаций. «Большое представительство от России - депутаты Госдумы, сенаторы, а также около 30 человек, представляющих избирательную систему РФ, в их числе члены ЦИК РФ и представители региональных избиркомов. Российскую делегацию возглавляла глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова», - рассказал он.

По словам члена ЦИК РФ, коллеги из избирательных комиссий регионов России имели возможность наблюдать не только за организацией избирательного процесса, но и принимать участие в наблюдении в дни досрочного голосования, посещая избирательные участки в различных областях страны. «Мы, конечно же, обмениваемся мнением, и все говорят, что система избирательных комиссий [Белоруссии] профессионально подготовлена и прекрасно справляется с выполнением избирательного кодекса страны, а сами избиратели приходят на участки с хорошим настроением и своей активностью подчеркивают заинтересованность в важном событии для Республики Беларусь», - заключил он.

26 января в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, пишет ТАСС

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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